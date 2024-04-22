Пермский ЖФК «Звезда-2005» уступил в домашнем матче гостьям из Москвы

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
«Звезда‑2005» уступила в домашнем матче 5‑го тура женской футбольной Суперлиги футболисткам московского «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Забитыми мячами в составе победившей команды отметились Карина Бакланова и Вероника Анисина. У «звездочек» отличилась Татьяна Козыренко, реализовавшая пенальти.
После поражения «Звезда‑2005» идет шестой в турнирной таблице Суперлиги с 7 очками.
В следующем туре 27 апреля «Звезда‑2005» на выезде встретится с «Рубином».