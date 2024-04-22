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Пермский ЖФК «Звезда-2005» уступил в домашнем матче гостьям из Москвы

Пермский ЖФК «Звезда-2005» уступил в домашнем матче гостьям из Москвы

22 апреля 2024, 04:31
Фото: ВКонтакте/ЖФК Звезда-2005
Футболистки «Спартака» оказались сильнее.

«Звезда‑2005» уступила в домашнем матче 5‑го тура женской футбольной Суперлиги футболисткам московского «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе победившей команды отметились Карина Бакланова и Вероника Анисина. У «звездочек» отличилась Татьяна Козыренко, реализовавшая пенальти.

После поражения «Звезда‑2005» идет шестой в турнирной таблице Суперлиги с 7 очками.

В следующем туре 27 апреля «Звезда‑2005» на выезде встретится с «Рубином».

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#Спорт#Пермь#Футбол#Звезда 2005#Жфк «звезда-2005»
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