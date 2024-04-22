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Published Сегодня, 08:56

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В Пермском крае 1 мая запретят продавать алкоголь 

Пермякам запретят покупать алкоголь из-за праздника

22 апреля 2024, 08:56
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае 1 мая запретят продавать алкоголь 

За нарушение запрета могут оштрафовать.

В Пермском крае запретят продавать алкоголь — это произойдет 1 мая из-за праздника весны и труда. Запрет будет действовать как по региону, так и в краевой столице.

Тем, кто нарушит запрет, грозят штрафы. Должностные лица могут получить штраф от 20 до 40 тыс. рублей, юридические — от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее в Минэкономразвития Прикамья утверждали, что запрет на продажу алкоголя в праздничные дни — это рабочая мера, которая помогает снизить число преступлений.

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