Пермякам запретят покупать алкоголь из-за праздника

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Пермском крае запретят продавать алкоголь — это произойдет 1 мая из-за праздника весны и труда. Запрет будет действовать как по региону, так и в краевой столице.
Тем, кто нарушит запрет, грозят штрафы. Должностные лица могут получить штраф от 20 до 40 тыс. рублей, юридические — от 100 до 300 тыс. рублей.
Ранее в Минэкономразвития Прикамья утверждали, что запрет на продажу алкоголя в праздничные дни — это рабочая мера, которая помогает снизить число преступлений.