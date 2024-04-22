Почему «Турецкие авиалинии» отказывают в перелете россиянам? Разбираемся

Произошедшее с Сергеем — не единственный случай необъяснимого отказа в перелете рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Ранее три девушки из Москвы решили на 16 дней улететь в отпуск в мексиканский Канкун, но их отказались пускать в самолет. На требования пояснить причину им просто показали скриншот из некоей инструкции, переведенный на русский. В тексте было сказано: «Ранее вы не были в таких могущественных странах, как Америка или Канада». Сотрудников авиакомпании не убедили заранее купленные билеты и бронь отеля. В итоге девушки потеряли 4,1 млн рублей, и им никто не вернул деньги.