Почему «Турецкие авиалинии» отказывают в перелете россиянам? Разбираемся

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В Стамбуле компания «Турецкие авиалинии» не пустила на рейс до Мексики семью, в которой родители имели российское гражданство, а у сына был немецкий паспорт. При этом сыну не отказали в перелете, обратил внимание Telegram-канал SHOT, и это не единственный странный случай в работе перевозчика.
Москвич Сергей рассказал, что вместе с женой, двумя детьми и той-терьером полетел отдыхать в Мексику через Турцию. Все документы были подготовлены заранее, также семья оплатила отель, оформила электронную визу и страховку. Сумма затрат составила более 1 млн рублей, пишут «Новые известия».
Однако в стамбульском аэропорту россияне задержались почти на двое суток — на рейс до Мехико их не пустили, не объяснив причины. Пройти на борт разрешили только старшему 22-летнему сыну, имеющему немецкое гражданство. Попытки понять, почему так вышло, не привели к результату.
Турагенты считают, что одной из причин инцидента стали опасения, что россияне могут через Мексику эмигрировать в США. Однако эта версия звучит абсурдно и неправдоподобно.
Произошедшее с Сергеем — не единственный случай необъяснимого отказа в перелете рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Ранее три девушки из Москвы решили на 16 дней улететь в отпуск в мексиканский Канкун, но их отказались пускать в самолет. На требования пояснить причину им просто показали скриншот из некоей инструкции, переведенный на русский. В тексте было сказано: «Ранее вы не были в таких могущественных странах, как Америка или Канада». Сотрудников авиакомпании не убедили заранее купленные билеты и бронь отеля. В итоге девушки потеряли 4,1 млн рублей, и им никто не вернул деньги.
Корреспондент «Новых известий» проверил официальный сайт авиакомпании «Турецкие авиалинии», но не нашел ни слова об ограничениях для пассажиров, отправляющихся в Мексику. Зато есть ответ на вопрос «Что такое номер известного путешественника?» — «Этот номер используется на рейсах в США. Он показывает, что все проверки, выполняемые до рейса, включая проверки безопасности, были выполнены».
Во время полетов в США проверяются наличие американской визы и запрещенных к ввозу предметов. Турецкая компания ничего больше проверить не сможет. Поэтому непонятно, почему авиаперевозчик продает русским туристам билеты за сотни тысяч рублей, но не может довезти до пункта назначения.
Далее корреспондент позвонил по номеру телефона 8-800-700-61-61, по которому можно связаться с авиакомпанией через представительство в Москве. Вежливый турецкий оператор с сожалением в голосе ответил, что слышал о фактах дискриминации в отношении русских туристов, но не знает причин. Поэтому он посоветовал позвонить в посольство Турции в Москве. Однако непонятно, почему авиационные служащие в Стамбуле не пускают россиян в самолет.
Затем в отделе культуры и туризма посольства Турецкой республики в Москве пояснили, что «Турецкие авиалинии» не должны были направлять звонящего в посольство. Об ограничениях или возможных запретах на полеты россиян в Мексику в посольстве ничего не знают. Интересно, что и со стороны российских властей нет никаких действий по опротестованию таких запретов в отношении наших соотечественников.