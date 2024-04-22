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В Прикамье простятся с 45-летний контрактником Игорем Гомзиным

Погиб во вражеских окопах. В Прикамье простятся с 45-летний контрактником

22 апреля 2024, 07:15
Фото: vk.com/dobr_okrug / 1MI

В Прикамье простятся с 45-летний контрактником Игорем Гомзиным

Мужчина был на СВО с декабря 2023 года.

На СВО был убит 45-летний Игорь Гомзин. По данным администрации Добрянского округа, мужчина родился в Перми, окончил школу №79, отслужил в армии. После возвращения со службы работал в различных организациях в краевой столице.

11 декабря 2023 года Гомзин заключил контракт для участия в СВО. Служил старшим стрелком. Был убит 9 января 2024 года в селе Водяное в ДНР. Это произошло во время столкновения во вражеских окопах, где он уничтожал силы врага. Военный обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику.

Прощание с военным пройдет 24 апреля в деревне Бобки. В Добрянке у него остался 11-летний сын и другие родственники.

#Военная операция на Украине#Пермь
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