Погиб во вражеских окопах. В Прикамье простятся с 45-летний контрактником

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
На СВО был убит 45-летний Игорь Гомзин. По данным администрации Добрянского округа, мужчина родился в Перми, окончил школу №79, отслужил в армии. После возвращения со службы работал в различных организациях в краевой столице.
11 декабря 2023 года Гомзин заключил контракт для участия в СВО. Служил старшим стрелком. Был убит 9 января 2024 года в селе Водяное в ДНР. Это произошло во время столкновения во вражеских окопах, где он уничтожал силы врага. Военный обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику.
Прощание с военным пройдет 24 апреля в деревне Бобки. В Добрянке у него остался 11-летний сын и другие родственники.