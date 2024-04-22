Погиб во вражеских окопах. В Прикамье простятся с 45-летний контрактником

11 декабря 2023 года Гомзин заключил контракт для участия в СВО. Служил старшим стрелком. Был убит 9 января 2024 года в селе Водяное в ДНР. Это произошло во время столкновения во вражеских окопах, где он уничтожал силы врага. Военный обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику.