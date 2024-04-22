Прокуратура через суд требует ускорить расселение аварийного дома в Юго-Камском

Как сообщают в ведомстве, сейчас дом для проживания в нем граждан является небезопасным, а срок его сноса, по мнению надзорного органа, не отвечает критериям разумности. Так, дом имеет значительный износ, основные строительные конструкции фундамента, несущих стен, полов, перекрытий, стропильной системы кровли, отмостки находятся в аварийном состоянии.