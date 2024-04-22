Прокуратура через суд требует ускорить расселение аварийного дома в Юго-Камском

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Прокуратура Пермского района проверила соблюдение администрацией муниципального округа требований жилищного законодательства. Были выявлены нарушения в посёлке Юго-Камский, сообщают в надзорном ведомстве.
Установлено, что многоквартирный дом по ул. Советская, 31 признан аварийным и подлежащим сносу более шести лет назад. Между тем, срок отселения жильцов определен органом местного самоуправления как конец 2030 года.
Как сообщают в ведомстве, сейчас дом для проживания в нем граждан является небезопасным, а срок его сноса, по мнению надзорного органа, не отвечает критериям разумности. Так, дом имеет значительный износ, основные строительные конструкции фундамента, несущих стен, полов, перекрытий, стропильной системы кровли, отмостки находятся в аварийном состоянии.
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании незаконным распоряжения Управления жилищных отношений администрации муниципального округа незаконным, возложении обязанности установить новый срок отселения указанных лиц.
Пермский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле.