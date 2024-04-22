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Прокуратура через суд требует ускорить расселение аварийного дома в Юго-Камском

Прокуратура через суд требует ускорить расселение аварийного дома в Юго-Камском

22 апреля 2024, 15:17
Фото: 1MI
Дом, признанный аварийным шесть лет назад, планируют расселить в конце 2030 года.

Прокуратура Пермского района проверила соблюдение администрацией муниципального округа требований жилищного законодательства. Были выявлены нарушения в посёлке Юго-Камский, сообщают в надзорном ведомстве.

Установлено, что многоквартирный дом по ул. Советская, 31 признан аварийным и подлежащим сносу более шести лет назад. Между тем, срок отселения жильцов определен органом местного самоуправления как конец 2030 года.

Как сообщают в ведомстве, сейчас дом для проживания в нем граждан является небезопасным, а срок его сноса, по мнению надзорного органа, не отвечает критериям разумности. Так, дом имеет значительный износ, основные строительные конструкции фундамента, несущих стен, полов, перекрытий, стропильной системы кровли, отмостки находятся в аварийном состоянии.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании незаконным распоряжения Управления жилищных отношений администрации муниципального округа незаконным, возложении обязанности установить новый срок отселения указанных лиц.

Пермский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле.

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#Аварийное жилье#Аварийный дом#Прокуратура
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