Прокуратура Прикамья подтвердила обвинения против депутата Пермской гордумы

По данным источника, документ мог быть подписан заместителем прокурора Прикамья Максимом Филипповым. Как считает следствие, Федоров сфальцифицировал протокол участников «Западно-Уральской транспортной компании». Будучи генеральным директором предприятия, он внес изменения в единый государственный реестр юридических лиц. Изменения были зарегистрированы федеральной налоговой службой в мае 2022 года. В июне того же года Дмитрий Федоров предъявил протокол в банк, где был открыт расчетный счет ООО, и получил к нему доступ.