Прокуратура Прикамья подтвердила обвинения против депутата Пермской гордумы

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении депутата Пермской гордумы Дмитрия Федорова. Он обвиняется в фальсификации данных ЕГРЮЛ по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и в хранении и перевозке заведомо поддельного официального документа по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».
По данным источника, документ мог быть подписан заместителем прокурора Прикамья Максимом Филипповым. Как считает следствие, Федоров сфальцифицировал протокол участников «Западно-Уральской транспортной компании». Будучи генеральным директором предприятия, он внес изменения в единый государственный реестр юридических лиц. Изменения были зарегистрированы федеральной налоговой службой в мае 2022 года. В июне того же года Дмитрий Федоров предъявил протокол в банк, где был открыт расчетный счет ООО, и получил к нему доступ.
Отмечается, что обвиняемый с версией следствия не согласен. «Это дело инициировано моими недоброжелателями, оно расследовано поверхностно и некачественно. Уверен, что скоро ситуация разрешится в мою пользу, и тогда я смогу рассказать все подробности», считает депутат.
По мнению экспертов, если суд вынесет обвинительный приговор, то Дмитрий Федоров будет лишен депутатского статуса.