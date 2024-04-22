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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Прокуратура Прикамья организует прием по вопросам лекарственного обеспечения

Прокуратура проведет прием пермяков по проблемам обеспечения лекарствами

22 апреля 2024, 11:45
Фото: ideogram.ai

Прокуратура Прикамья организует прием по вопросам лекарственного обеспечения

Вопросы можно задать лично, придя на прием.

В Перми пройдет прием граждан по вопросам нарушения прав на лекарственное обеспечение. Заместитель прокурора Прикамья Алексей Иванов ответит на вопросы пермяков завтра, 23 апреля, в 14:00 в штабе общественной поддержки Пермского края (Екатерининская, 210).

Жители Прикамья могут задать вопросы, связанные с отказами поликлиник и больниц в выдаче рецептов на лекарства, в проведении врачебных комиссий по вопросам лекарственного обеспечения, а также отказами аптек в приеме и обеспечении льготных рецептов. Информация станет поводом для проведения проверок и принятия мер прокурорского реагирования, если на то найдутся основания.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на прием к зампрокурора нужна предварительная запись. Сделать это можно до 18:00 сегодня, 22 апреля, по телефону 8(342) 235-28-45.

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