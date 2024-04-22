Прокуратура проведет прием пермяков по проблемам обеспечения лекарствами

Жители Прикамья могут задать вопросы, связанные с отказами поликлиник и больниц в выдаче рецептов на лекарства, в проведении врачебных комиссий по вопросам лекарственного обеспечения, а также отказами аптек в приеме и обеспечении льготных рецептов. Информация станет поводом для проведения проверок и принятия мер прокурорского реагирования, если на то найдутся основания.