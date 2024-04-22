Прокуратура проведет прием пермяков по проблемам обеспечения лекарствами

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Перми пройдет прием граждан по вопросам нарушения прав на лекарственное обеспечение. Заместитель прокурора Прикамья Алексей Иванов ответит на вопросы пермяков завтра, 23 апреля, в 14:00 в штабе общественной поддержки Пермского края (Екатерининская, 210).
Жители Прикамья могут задать вопросы, связанные с отказами поликлиник и больниц в выдаче рецептов на лекарства, в проведении врачебных комиссий по вопросам лекарственного обеспечения, а также отказами аптек в приеме и обеспечении льготных рецептов. Информация станет поводом для проведения проверок и принятия мер прокурорского реагирования, если на то найдутся основания.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на прием к зампрокурора нужна предварительная запись. Сделать это можно до 18:00 сегодня, 22 апреля, по телефону 8(342) 235-28-45.