РЭО опубликовал список самых необычных находок на сортировочных комплексах

По его словам, благодаря многоступенчатой сортировке, принятой на вооружение на многих предприятиях по обращению с мусором, получается не только перерабатывать мусор, но и находить разные интересные предметы. Наиболее популярные — деньги и документы. Есть даже множество историй, когда потерянные вещи вновь обретали хозяина. Встречаются и бесчеловечные находки: часто сортировщики спасают выброшенных котят, черепах и других животных.