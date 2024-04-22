РЭО опубликовал список самых необычных находок на сортировочных комплексах

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Как пишет newstracker.ru, в пятерку самых частых находок вошли деньги и документы, советские артефакты, антикварные предметы и животные.
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, довольно часто на сортировках можно повстречать коллекции открыток, карточек, игрушек, старые лыжи, гитары, фотоаппараты, чучела животных, меховые шубы, драгоценности и многое другое.
По его словам, благодаря многоступенчатой сортировке, принятой на вооружение на многих предприятиях по обращению с мусором, получается не только перерабатывать мусор, но и находить разные интересные предметы. Наиболее популярные — деньги и документы. Есть даже множество историй, когда потерянные вещи вновь обретали хозяина. Встречаются и бесчеловечные находки: часто сортировщики спасают выброшенных котят, черепах и других животных.
Представители регионального оператора ООО «Хартия» рассказали, что им часто попадаются документы. Сортировщики даже когда-то помогли гражданину вернуть его похищенную барсетку с документами.
Как-то раз рабочие нашли на сортировочной ленте старую сумку. Внутри сумки также были обнаружены документы, пенсионное свидетельство, немного денег и кусок сахара, завернутый в листок с адресом. По этому адресу и удалось найти владелицу сумки.
Одна из таких историй получила романтическое продолжение. Сортировщик нашел в портмоне документы, и ему даже удалось отыскать их владелицу. Позднее они сыграли свадьбу. Сейчас молодые родители воспитывают двух сыновей.
В другой раз к операторам экотехнопарка обратился предприниматель. С его слов выяснилось, что он по невнимательности выбросил важные документы и большую сумму денег — около 2 млн рублей. Сотрудники предприятия помогли ему найти пропажу.
Нередко на мусоросортировочных линиях появляются уникальные находки. Так, на линии Городецкого МСК в Нижегородской области была найдена гармонь, изготовленная в середине XIX века семеновским мастером Сараничевым. Сегодня эта гармонь хранится в Нижегородском архитектурно-историческом музее.
Примечательно, что на многих объектах группы «ЭкоЛайн» (Саратовская, Мурманская, Нижегородская, Челябинская области, ХМАО-Югра, Чувашия) обустроены импровизированные музеи для находок. В компании даже появился свой музей — «Культурный слой». По старинным артефактам из этого музея археологи и историки изучают жизнь наших предков и выдвигают научные гипотезы.