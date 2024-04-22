properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

РЭО опубликовал список самых необычных находок на сортировочных комплексах

РЭО опубликовал список самых необычных находок на сортировочных комплексах

22 апреля 2024, 19:03
Фото: reo.ru
В рамках проведенного исследования среди региональных операторов по вывозу отходов ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) составила топ необычных предметов, от которых избавились граждане РФ.

Как пишет newstracker.ru, в пятерку самых частых находок вошли деньги и документы, советские артефакты, антикварные предметы и животные.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, довольно часто на сортировках можно повстречать коллекции открыток, карточек, игрушек, старые лыжи, гитары, фотоаппараты, чучела животных, меховые шубы, драгоценности и многое другое.

По его словам, благодаря многоступенчатой сортировке, принятой на вооружение на многих предприятиях по обращению с мусором, получается не только перерабатывать мусор, но и находить разные интересные предметы. Наиболее популярные — деньги и документы. Есть даже множество историй, когда потерянные вещи вновь обретали хозяина. Встречаются и бесчеловечные находки: часто сортировщики спасают выброшенных котят, черепах и других животных.

Представители регионального оператора ООО «Хартия» рассказали, что им часто попадаются документы. Сортировщики даже когда-то помогли гражданину вернуть его похищенную барсетку с документами.

Как-то раз рабочие нашли на сортировочной ленте старую сумку. Внутри сумки также были обнаружены документы, пенсионное свидетельство, немного денег и кусок сахара, завернутый в листок с адресом. По этому адресу и удалось найти владелицу сумки.

Одна из таких историй получила романтическое продолжение. Сортировщик нашел в портмоне документы, и ему даже удалось отыскать их владелицу. Позднее они сыграли свадьбу. Сейчас молодые родители воспитывают двух сыновей.

В другой раз к операторам экотехнопарка обратился предприниматель. С его слов выяснилось, что он по невнимательности выбросил важные документы и большую сумму денег — около 2 млн рублей. Сотрудники предприятия помогли ему найти пропажу.

Нередко на мусоросортировочных линиях появляются уникальные находки. Так, на линии Городецкого МСК в Нижегородской области была найдена гармонь, изготовленная в середине XIX века семеновским мастером Сараничевым. Сегодня эта гармонь хранится в Нижегородском архитектурно-историческом музее.

Примечательно, что на многих объектах группы «ЭкоЛайн» (Саратовская, Мурманская, Нижегородская, Челябинская области, ХМАО-Югра, Чувашия) обустроены импровизированные музеи для находок. В компании даже появился свой музей — «Культурный слой». По старинным артефактам из этого музея археологи и историки изучают жизнь наших предков и выдвигают научные гипотезы.

#Общество
Подпишитесь
Аномальная жара ожидается в Пермском крае, но не везде
Сегодня, 11:14
Стали известны даты репетиций парада 9 мая в центре Перми
Сегодня, 11:51
«Пермглавснаб» арендовал участки для строительства детского развлекательного центра
Сегодня, 12:41
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
Сегодня, 09:05
Немецкая компания Knauf отдаст завод в Пермском крае российским управленцам
Сегодня, 09:18
В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей
Сегодня, 11:04
"