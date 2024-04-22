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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

С завтрашнего дня на улицы Перми вернётся трамвай №3

С завтрашнего дня на улицы Перми вернётся трамвай №3

22 апреля 2024, 14:37
Фото: администрация губернатора Пермского края
Параллельно с этим будет отменён автобусный маршрут.

Со вторника, 23 апреля, возобновится движение трамваев маршрута №3 «Станция Пермь II — Красный Октябрь». Открытие участка позволит позже вернуть в работу депо «Красный Октябрь», которое на время ремонта было отрезано от остальной трамвайной сети, сообщает пресс-служба администрации.

Компания- концессионер провела работы, требующие приостановки движения трамваев по улице Дзержинского. Участок путей по улице Дзержинского был обследован специальным вагоном-лабораторией «ВЛ-2». Дальнейшие работы на участке инвестор сможет продолжить без прекращения движения вагонов.

Одновременно с запуском движения прекратит свою работу компенсационный автобусный маршрут №35к. Также будет скорректировано движение других трамвайных маршрутов для выравнивания интервалов на смежных участках. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.

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#Пермская езда#Трамвай#Автобус#Транспорт#Трамваи
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