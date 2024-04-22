С завтрашнего дня на улицы Перми вернётся трамвай №3

Одновременно с запуском движения прекратит свою работу компенсационный автобусный маршрут №35к. Также будет скорректировано движение других трамвайных маршрутов для выравнивания интервалов на смежных участках. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.