С завтрашнего дня на улицы Перми вернётся трамвай №3

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Со вторника, 23 апреля, возобновится движение трамваев маршрута №3 «Станция Пермь II — Красный Октябрь». Открытие участка позволит позже вернуть в работу депо «Красный Октябрь», которое на время ремонта было отрезано от остальной трамвайной сети, сообщает пресс-служба администрации.
Компания- концессионер провела работы, требующие приостановки движения трамваев по улице Дзержинского. Участок путей по улице Дзержинского был обследован специальным вагоном-лабораторией «ВЛ-2». Дальнейшие работы на участке инвестор сможет продолжить без прекращения движения вагонов.
Одновременно с запуском движения прекратит свою работу компенсационный автобусный маршрут №35к. Также будет скорректировано движение других трамвайных маршрутов для выравнивания интервалов на смежных участках. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.