Синоптики рассказали, в каких населенных пунктах Прикамья ожидается пик наводнения

Наиболее высокий пик наводнения после резкого потепления в Пермском крае ожидается в поселке Лямино (Чусовской городской округ), на р. Чусовой. В результате весеннего половодья, г. Кудымкар может подтопить 22–23 апреля, при этом уровень воды в водоемах будет в диапазоне 480-530 сантиметров, что близко к норме.