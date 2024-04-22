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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Пик наводнения в Прикамье ожидается в Чусовском и Кудымкарском округах

Синоптики рассказали, в каких населенных пунктах Прикамья ожидается пик наводнения

22 апреля 2024, 05:32
Фото: 1MI

Пик наводнения в Прикамье ожидается в Чусовском и Кудымкарском округах

В районе Губахи также ожидается интенсивное таяние снега.

Наиболее высокий пик наводнения после резкого потепления в Пермском крае ожидается в поселке Лямино (Чусовской городской округ), на р. Чусовой. В результате весеннего половодья, г. Кудымкар может подтопить 22–23 апреля, при этом уровень воды в водоемах будет в диапазоне 480-530 сантиметров, что близко к норме. 

На данный момент снежный покров сохраняется на Западно-Уральских увалах к северу от Чусового, в том числе на территории Губахинского муниципального округа (кроме г. Губаха). Так, температурный фон над снежным покровом достигла +23 градусов (на метеостанции Губаха). В таких случаях таяние снега было всегда довольно интенсивным.

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