Синоптики рассказали, в каких населенных пунктах Прикамья ожидается пик наводнения

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:40
Наиболее высокий пик наводнения после резкого потепления в Пермском крае ожидается в поселке Лямино (Чусовской городской округ), на р. Чусовой. В результате весеннего половодья, г. Кудымкар может подтопить 22–23 апреля, при этом уровень воды в водоемах будет в диапазоне 480-530 сантиметров, что близко к норме.
На данный момент снежный покров сохраняется на Западно-Уральских увалах к северу от Чусового, в том числе на территории Губахинского муниципального округа (кроме г. Губаха). Так, температурный фон над снежным покровом достигла +23 градусов (на метеостанции Губаха). В таких случаях таяние снега было всегда довольно интенсивным.