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Updated Сегодня, 03:05

Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае

Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае

22 апреля 2024, 03:03
Фото: 1MI
Уровень воды в реке Яйва вблизи поселка База может повыситься до опасной отметки.

В Пермском крае в ближайшие дни с 22 по 24 апреля уровень воды в реке Яйве возле гидрологического поста в поселке База может повыситься до отметки в 500 см. В этом случае возможно затопление пониженных участков местности, территорий у домов, жилых и производственных объектов, участков дорог, сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Затопления возможны в поселке Яйва.

В ГИС-центре ПГНИУ уточнили, что 20 апреля был зафиксирован значительный рост уровня воды на нескольких реках — более чем на 50 см за сутки. Это зафиксировано на постах Лямино (Чусовая), Кудымкар (Иньва), Усть-Игум (Яйва), Сылвенск (Сылва).

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