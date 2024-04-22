Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Пермском крае в ближайшие дни с 22 по 24 апреля уровень воды в реке Яйве возле гидрологического поста в поселке База может повыситься до отметки в 500 см. В этом случае возможно затопление пониженных участков местности, территорий у домов, жилых и производственных объектов, участков дорог, сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Затопления возможны в поселке Яйва.
В ГИС-центре ПГНИУ уточнили, что 20 апреля был зафиксирован значительный рост уровня воды на нескольких реках — более чем на 50 см за сутки. Это зафиксировано на постах Лямино (Чусовая), Кудымкар (Иньва), Усть-Игум (Яйва), Сылвенск (Сылва).