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Стали известны даты репетиций парада 9 мая в центре Перми

Стали известны даты репетиций парада 9 мая в центре Перми

22 апреля 2024, 11:51
Фото: 1MI
В это время движение на Октябрьской площади будет полностью перекрываться

 

В Перми начались репетиции торжественного прохождения войск в День Победы. Стали известны и даты проведения репетиций на Октябрьской площади, сообщают в мэрии.

Военнослужащие и курсанты, которые будут принимать участие в праздничном параде, уже работают над чеканкой шага и построением. Репетиции к праздничному параду уже идут полным ходом на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Например, сейчас военнослужащие и курсанты работают над чеканкой шага и ровным строем.

Следующий этап — генеральные репетиции на Октябрьской площади, где и состоится парад. Они пройдут 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00. В это время движение всех видов автотранспорта в районе площади будет запрещено.

Ранее стало известно, что 9 мая в Перми для охраны правопорядка, кроме сил полиции и оперативных служб, будет привлечено около 500 сотрудников охранных предприятий, 79 стационарных металлодетекторов и не менее 20 единиц тяжелой техники. В местах проведения общегородских праздничных мероприятий будет организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи и городской службы спасения.

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