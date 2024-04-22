Стали известны даты репетиций парада 9 мая в центре Перми

Следующий этап — генеральные репетиции на Октябрьской площади, где и состоится парад. Они пройдут 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00. В это время движение всех видов автотранспорта в районе площади будет запрещено.