В автомобиль врезался дрон-камикадзе. На СВО погиб сержант из Пермского края

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края на СВО. По данным пермского танкового батальона «Молот», 41-летнего Дениса Коколева искали девять месяцев. Выяснилось, что он был убит еще 18 июля 2023 года при выполнении боевого задания.
В этот день в машину, везущую на позиции боекомплект, попал дрон-камикадзе. В этот день также погиб военный Егор Жданов. Его похоронили в октябре 2023 года, но тело Коколева удалось вернуть в Прикамье только сейчас.
Денис Коколев родился 28 февраля 1982 года. Проходил срочную службу в Дагестане, принимал участие в Чеченской войне. Перед тем, как отправиться на СВО, работал сварщиком. На спецоперацию попал по контракту.
Прощание с военным состоится в Перми 23 апреля. Его похоронят в почетном квартале Северного кладбища. Коколева посмертно наградили орденом Мужества, у него остались жена и 12-летний сын.
Комитет семей воинов Отечества Пермского края уточняет, что погибший был сержантом, на СВО он отправился 8 июля 2023 года.