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В Прикамье простятся с сержантом из Прикамья, погибшим от дрона-камикадзе

В автомобиль врезался дрон-камикадзе. На СВО погиб сержант из Пермского края

22 апреля 2024, 06:50

В Прикамье простятся с сержантом из Прикамья, погибшим от дрона-камикадзе

Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.

Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края на СВО. По данным пермского танкового батальона «Молот», 41-летнего Дениса Коколева искали девять месяцев. Выяснилось, что он был убит еще 18 июля 2023 года при выполнении боевого задания.

В этот день в машину, везущую на позиции боекомплект, попал дрон-камикадзе. В этот день также погиб военный Егор Жданов. Его похоронили в октябре 2023 года, но тело Коколева удалось вернуть в Прикамье только сейчас.

Денис Коколев родился 28 февраля 1982 года. Проходил срочную службу в Дагестане, принимал участие в Чеченской войне. Перед тем, как отправиться на СВО, работал сварщиком. На спецоперацию попал по контракту.

Прощание с военным состоится в Перми 23 апреля. Его похоронят в почетном квартале Северного кладбища. Коколева посмертно наградили орденом Мужества, у него остались жена и 12-летний сын.

Комитет семей воинов Отечества Пермского края уточняет, что погибший был сержантом, на СВО он отправился 8 июля 2023 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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