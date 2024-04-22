В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей

Общая площадь завода составляет 4096 кв. м., а земельного участка — 56 852,5 кв. м. В производственно-складские помещения входят четыре ангара с размерами площадей в 2420 кв. м, 704 кв. м, 535 кв. м и 437 кв. м. Автор объявления указал, что на территории промышленной базы есть железнодорожный тупик в 270 м, автомобильные весы на 18 м до 80 тонн, асфальт-бетонный завод ДС-158, а также два трансформатора по 400 КВа.