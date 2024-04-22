properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей

В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей

22 апреля 2024, 11:04
Фото: Avito.ru
Площадь завода составляет 4096 кв. м., земельного участка — 56 852,5 кв. м.

В Индустриальном районе Перми продается промышленная база за 255 млн рублей. Объект находится на ул. Промышленной, 117. Стоимость 1 кв. м. завода — 62 256 рублей. На объявление о продаже обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Общая площадь завода составляет 4096 кв. м., а земельного участка — 56 852,5 кв. м. В производственно-складские помещения входят четыре ангара с размерами площадей в 2420 кв. м, 704 кв. м, 535 кв. м и 437 кв. м. Автор объявления указал, что на территории промышленной базы есть железнодорожный тупик в 270 м, автомобильные весы на 18 м до 80 тонн, асфальт-бетонный завод ДС-158, а также два трансформатора по 400 КВа.

«Первая линия, прямой заезд с Нестюковского тракта, 800 метров асфальтированная дорога автоматические откатные ворота. Также есть второй заезд с другой стороны базы с электрическим шлагбаумом», — указано на сайте.

Кроме того, в объявлении отмечено, что одноэтажное помещение на данный момент сдано. Отопления в здании нет. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Росреестр, собственниками участка ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш».

Читайте также:
В 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротондаПермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
#Пермь#Индустриальный район#Завод#Авито#Продажа завода#Промышленная база
Подпишитесь
Аномальная жара ожидается в Пермском крае, но не везде
Сегодня, 11:14
Стали известны даты репетиций парада 9 мая в центре Перми
Сегодня, 11:51
«Пермглавснаб» арендовал участки для строительства детского развлекательного центра
Сегодня, 12:41
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
Сегодня, 09:05
Немецкая компания Knauf отдаст завод в Пермском крае российским управленцам
Сегодня, 09:18
"