В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Индустриальном районе Перми продается промышленная база за 255 млн рублей. Объект находится на ул. Промышленной, 117. Стоимость 1 кв. м. завода — 62 256 рублей. На объявление о продаже обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Общая площадь завода составляет 4096 кв. м., а земельного участка — 56 852,5 кв. м. В производственно-складские помещения входят четыре ангара с размерами площадей в 2420 кв. м, 704 кв. м, 535 кв. м и 437 кв. м. Автор объявления указал, что на территории промышленной базы есть железнодорожный тупик в 270 м, автомобильные весы на 18 м до 80 тонн, асфальт-бетонный завод ДС-158, а также два трансформатора по 400 КВа.
«Первая линия, прямой заезд с Нестюковского тракта, 800 метров асфальтированная дорога автоматические откатные ворота. Также есть второй заезд с другой стороны базы с электрическим шлагбаумом», — указано на сайте.
Кроме того, в объявлении отмечено, что одноэтажное помещение на данный момент сдано. Отопления в здании нет. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Росреестр, собственниками участка ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш».