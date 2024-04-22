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В Карачаево-Черкессии неизвестный напал на троих полицейских — двое убиты

В Карачаево-Черкессии неизвестный напал на троих полицейских — двое убиты

22 апреля 2024, 06:13
Фото: t.me/susk09
Преступника ищут.

В Карачаево-Черкессии возбудили уголовное дело после убийства полицейских. Неизвестный убил двоих силовиков, еще один полицейский ранен, сообщает Newizv.ru. В СК отмечают, что 22 апреля неустановленное лицо напало на наряд полиции. Преступник выстрелил несколько раз в силовиков, после чего похитил их табельное оружие.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).

В начале апреля было еще одно нападение на силовиков — оно произошло в Подмосковье. Наркодиллер расстрелял двоих полицейских и скрылся, одного из них спасти не удалось. Позже нападавшего задержали в лесу в Тверской области.

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#Мвд#Пермь#Полиция#Ск#Полицейский
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