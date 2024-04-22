В Минтруда Пермского края рассказали, где могут подработать подростки летом

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
По данным Минтруда региона, в 2023 году были трудоустроены 6 136 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет к 223 работодателям Пермского края (2022 год — 5 425 человек, 2021 год — 7 973 человека).
В качестве материальной поддержки в период трудоустройства в 2023 году было выплачено из краевого бюджета более 6 млн рублей.
Основными видами работ, на которых были заняты несовершеннолетние граждане в каникулярное время, являлись — озеленение и благоустройство территорий, приведение в порядок детских, спортивных площадок, работа вожатыми в летних школьных лагерях, мероприятия по очистке берегов водоемов, посильная помощь в ремонте школ, курьерские работы, услуги населению, выполнение сельскохозяйственных работ, иные виды работ.
По данным Минтруда региона, особое внимание оказывается несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН, а также несовершеннолетним в социально опасном положении и в группе риска.
Служба занятости собрала заявки работодателей, желающих взять подростков на временную работу в летние каникулы. 262 работодателя Пермского края готовы предоставить для трудоустройства подростков 5 682 рабочих места по всему Пермскому краю.
Подросткам предлагается разнообразная работа от уборщиков, дворников, подсобных рабочих, разнорабочих, помощников продавцов до вожатых, специалистов по сопровождению проектов, официантов, библиотекарей, инструкторов по спорту.
В Перми работодатели готовы взять подростков на временную работу в качестве работников предприятий быстрого питания, комплектовщиков заказов, дизайнеров рекламной продукции, блинопеков и многое другое.
На сегодняшний день 20 пермских работодателей готовы предоставить для подростков 148 рабочих мест, в том числе:
— Некоммерческая организация «Фонд поддержки талантливой молодежи „Золотой резерв“ готовы предоставить 10 рабочих мест, подростков будут трудоустраивать в качестве специалистов по сопровождению проектов;
— ООО «Региональная сеть предприятий питания» готовы предоставить 10 рабочих мест, подростков будут трудоустраивать в качестве работников предприятий быстрого обслуживания;
— Территориальные общественные самоуправления (ТОС) «Заречье» и «Чапаевский» готовы трудоустроить 35 подростков рабочими по благоустройству;
— в Алендвик готовы взять 10 подростков сборщиками заказов, помощниками повара и т. д.
Основной проблемой в трудоустройстве подростков являются высокие ожидания молодых людей от работы с учетом их возможностей и размеров заработной платы за эту работу.
В 2024 году должно быть трудоустроено 7 000 подростков в свободное от учебы время. Помощь в трудоустройстве молодежи наряду со службой занятости оказывают студенческие отряды и молодежные центры.