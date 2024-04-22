В Минтруда Пермского края рассказали, где могут подработать подростки летом

Основными видами работ, на которых были заняты несовершеннолетние граждане в каникулярное время, являлись — озеленение и благоустройство территорий, приведение в порядок детских, спортивных площадок, работа вожатыми в летних школьных лагерях, мероприятия по очистке берегов водоемов, посильная помощь в ремонте школ, курьерские работы, услуги населению, выполнение сельскохозяйственных работ, иные виды работ.