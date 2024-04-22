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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

В Москве произошло массовое ДТП с автобусом

22 апреля 2024, 15:50
После ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей на проспекте Вернадского в Москве три человека, включая ребенка, были включены в число пострадавших.

По предварительным данным, столкнулись автобус № 330, автомобиль Haval из каршеринга и Mitsubishi. Об этом пишет 360tv.ru.

В результате ДТП одна полоса движения в сторону метро «Озерная» была закрыта. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Трех взрослых и ребенка передали медикам.

Позднее поступила обновленная информация: травмы диагностированы у одной женщины. У нее обнаружили перелом лучевой кости и растяжение голеностопа. Пострадавшую доставили в больницу.

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