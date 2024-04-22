В Москве произошло массовое ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:53
По предварительным данным, столкнулись автобус № 330, автомобиль Haval из каршеринга и Mitsubishi. Об этом пишет 360tv.ru.
В результате ДТП одна полоса движения в сторону метро «Озерная» была закрыта. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Трех взрослых и ребенка передали медикам.
Позднее поступила обновленная информация: травмы диагностированы у одной женщины. У нее обнаружили перелом лучевой кости и растяжение голеностопа. Пострадавшую доставили в больницу.