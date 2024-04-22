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Updated Сегодня, 16:51

В одном из муниципалитетов Пермского края введен режим повышенной готовности

В одном из муниципалитетов Пермского края введен режим повышенной готовности

22 апреля 2024, 16:50
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Он предназначен для органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщают в краевом управлении МЧС.

Решение вызвано приближающимся паводком и включает в себя усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов, введение при необходимости круглосуточного дежурства, поясняют в МЧС.

#Происшествия#Гу мчс#Чусовой
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