В одном из муниципалитетов Пермского края введен режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
На территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщают в краевом управлении МЧС.
Решение вызвано приближающимся паводком и включает в себя усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов, введение при необходимости круглосуточного дежурства, поясняют в МЧС.