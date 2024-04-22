В одном из муниципалитетов Пермского края введен режим повышенной готовности

На территории Чусовского городского округа с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщают в краевом управлении МЧС.