properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Орджоникидзевском районе Перми построят спортзал для школы за 105 млн рублей

В Орджоникидзевском районе Перми построят спортзал для школы за 105 миллионов рублей

22 апреля 2024, 12:27
Фото: ideogram.ai

В Орджоникидзевском районе Перми построят спортзал для школы за 105 млн рублей

Спортивный зал будет расположен на ул. Цимлянская, 4.

МКУ «Управление технического заказчика» объявило торги на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» в Орджоникидзевском районе Перми. Начальная и максимальная цена контракта составила 105 млн 59 тыс рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит откорректировать проектную документацию и выполнить работы по строительству объекта в рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утверждённой мэрией города 20 октября 2021 года. Строительство объекта пройдет на ул. Цимлянской, 4. Подать заявки на участие в аукционе можно до 13 мая. Подведение итогов пройдет 16 мая.

Согласно техническому заданию, начало стройки запланировано на 1 ноября текущего года, а ее завершение — на 31 октября 2025 года. Так, исполнитель обязуется выполнить следующие работы: устройство фундамента и оснований, возведение наружных ограждающих конструкций, возведение несущих конструкций, устройство крыши, фасадные работы, внутренняя отделка и др.

Гарантия на объект установлена на срок в 60 месяцев.

Читайте также:
Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублейВ Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансереНа деревья и кусты в Кировском районе Перми потратят 3 миллиона рублей
#Пермь#Госзакупки#Школа#Строительство#Орджоникидзевский район#Техническое задание#Спортивный зал
Подпишитесь
Аномальная жара ожидается в Пермском крае, но не везде
Сегодня, 11:14
Стали известны даты репетиций парада 9 мая в центре Перми
Сегодня, 11:51
«Пермглавснаб» арендовал участки для строительства детского развлекательного центра
Сегодня, 12:41
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
Сегодня, 09:05
Немецкая компания Knauf отдаст завод в Пермском крае российским управленцам
Сегодня, 09:18
В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей
Сегодня, 11:04
"