В Орджоникидзевском районе Перми построят спортзал для школы за 105 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
МКУ «Управление технического заказчика» объявило торги на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» в Орджоникидзевском районе Перми. Начальная и максимальная цена контракта составила 105 млн 59 тыс рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит откорректировать проектную документацию и выполнить работы по строительству объекта в рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утверждённой мэрией города 20 октября 2021 года. Строительство объекта пройдет на ул. Цимлянской, 4. Подать заявки на участие в аукционе можно до 13 мая. Подведение итогов пройдет 16 мая.
Согласно техническому заданию, начало стройки запланировано на 1 ноября текущего года, а ее завершение — на 31 октября 2025 года. Так, исполнитель обязуется выполнить следующие работы: устройство фундамента и оснований, возведение наружных ограждающих конструкций, возведение несущих конструкций, устройство крыши, фасадные работы, внутренняя отделка и др.
Гарантия на объект установлена на срок в 60 месяцев.