В Орджоникидзевском районе Перми построят спортзал для школы за 105 миллионов рублей

Подрядчику предстоит откорректировать проектную документацию и выполнить работы по строительству объекта в рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утверждённой мэрией города 20 октября 2021 года. Строительство объекта пройдет на ул. Цимлянской, 4. Подать заявки на участие в аукционе можно до 13 мая. Подведение итогов пройдет 16 мая.