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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Перми на шоссе Космонавтов ночью насмерть сбили двух пешеходов

В Перми водитель ночью сбил двух пешеходов — они погибли

22 апреля 2024, 05:13
Фото: t.me/perm01

В Перми на шоссе Космонавтов ночью насмерть сбили двух пешеходов

Пешеходы скончались до прибытия медиков.
Сюжет
Дтп

В Перми на шоссе Космонавтов произошла смертельная авария. В ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что все случилось 22 апреля около 00:10. По предварительным данным, по шоссе ехал автомобиль BMW, водитель которого возле дома №152 сбил двух пешеходов.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства. В краевом Минздраве пояснили Properm.ru, что оба человека скончались до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Судя по всему, авария произошла в районе пешеходного перехода и автобусной остановки.

#Видео#Дтп#Пермь
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