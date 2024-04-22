В Перми водитель ночью сбил двух пешеходов — они погибли

В Перми на шоссе Космонавтов произошла смертельная авария. В ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что все случилось 22 апреля около 00:10. По предварительным данным, по шоссе ехал автомобиль BMW, водитель которого возле дома №152 сбил двух пешеходов.