В Пермском крае введут штраф за непредоставление информации об аварийном жилье

Согласно действующему законодательству, в случае признания МКД аварийным и подлежащим дальнейшему сносу или реконструкции органы местного самоуправления должны предоставить информацию об этом в министерство ЖКХ в течение 30 календарных дней. По данным источника, сроки предоставления информации о ненадлежащем состоянии дома часто не соблюдаются. Всего за 2022–2023 годы из программы капитального ремонта было исключено более 30 МКД, которых признали аварийными и определили под снос.