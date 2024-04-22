В Пермском крае введут штраф за непредоставление информации об аварийном жилье

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
На территории Пермского края возможно введение административной ответственности за не предоставленную или своевременно не предоставленную информацию о том, что многоквартирный дом (МКД) является аварийным. Размер штрафа должностного лица составит от 2 до 3 тыс. рублей. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на законопроект.
Согласно действующему законодательству, в случае признания МКД аварийным и подлежащим дальнейшему сносу или реконструкции органы местного самоуправления должны предоставить информацию об этом в министерство ЖКХ в течение 30 календарных дней. По данным источника, сроки предоставления информации о ненадлежащем состоянии дома часто не соблюдаются. Всего за 2022–2023 годы из программы капитального ремонта было исключено более 30 МКД, которых признали аварийными и определили под снос.
При введении многоквартирного дома в эксплуатацию информация об этом должна быть направлена в министерство ЖКХ В течение 15 календарных дней. Нарушение этого требования влечет за собой невозможность формирования фонда капитального ремонта в нужном объеме.
По мнению инициаторов законопроекта, введение административной ответственности будет способствовать эффективности реализации программы капремонта.