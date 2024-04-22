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В Пермском крае затопило автомобильные мосты в Кунгурском районе

В Пермском крае затопило автомобильные мосты — вода не уходит несколько дней

22 апреля 2024, 05:45
Фото: Лидия Бурмасова / Елена Русинова

В Пермском крае затопило автомобильные мосты в Кунгурском районе

Связь с несколькими деревнями осуществляется через пешеходные мосты.
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Кунгур

В Кунгуре затопило автомобильные мосты через реку Бабка. По данным местного центра общественной безопасности, с 20 апреля по ним приостановлено движение из-за подтопления паводковыми водами.

Сообщение с деревнями Дейково, Липово, Подкаменное и Плашкино обеспечивается благодаря пешеходному мосту через реку Бабка, расположенному возле автомобильных мостов. Экстренные службы будут добираться объездным маршрутом через федеральную трассу «Пермь-Екатеринбург».

Сообщение о том, что движение по мостам закрыто, появилось только утром 22 апреля. Судя по публикациям из социальных сетей, один из мостов был затоплен еще утром 20 апреля. При этом не всех местных жителей это останавливает от того, чтобы пересекать мост на автомобилях.

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#Видео#Пермь#Затопление#Кунгур#Половодье#Вода#Подтопление
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