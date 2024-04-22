В Пермском крае затопило автомобильные мосты — вода не уходит несколько дней

Сообщение о том, что движение по мостам закрыто, появилось только утром 22 апреля. Судя по публикациям из социальных сетей, один из мостов был затоплен еще утром 20 апреля. При этом не всех местных жителей это останавливает от того, чтобы пересекать мост на автомобилях.