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В пермском парке имени Горького вырубят деревья

В пермском парке имени Горького вырубят деревья

22 апреля 2024, 04:49
Фото: properm.ru
Деревья в парке обследуют ежегодно.

В Перми парке имени Горького вырубят два дерева. По данным администрации Свердловского района Перми, специалисты отдела благоустройства обследовали деревья и решили, что они могут угрожать безопасности пермяков.

В администрации отмечают, что из-за изменений в законодательстве разрешение на вырубку деревьев требуется и на те, которые располагаются на частной земле.

В 2023 году чиновники уже сообщали, что планируется вырубка опасных деревьев в парке имени Горького — тогда речь шла о восьми деревьях. Вместо них обещали высадить столько же.

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