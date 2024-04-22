В пермском парке имени Горького вырубят деревья

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В Перми парке имени Горького вырубят два дерева. По данным администрации Свердловского района Перми, специалисты отдела благоустройства обследовали деревья и решили, что они могут угрожать безопасности пермяков.
В администрации отмечают, что из-за изменений в законодательстве разрешение на вырубку деревьев требуется и на те, которые располагаются на частной земле.
В 2023 году чиновники уже сообщали, что планируется вырубка опасных деревьев в парке имени Горького — тогда речь шла о восьми деревьях. Вместо них обещали высадить столько же.