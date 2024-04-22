В Питере задержали пермяка с гранатой и кокаином

По данным 78.ru, экспертиза показала, что это действительно была осколочная наступательная граната РГД-5. Она содержала заряд взрывчатого вещества массой 110 грамм. Белый порошок, который был на телефоне — это кокаин. Сейчас возбуждено уголовное дело, пермяк находится в изоляторе временного содержания.