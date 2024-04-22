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В Питере задержали пермяка с гранатой и кокаином

В Питере задержали пермяка с гранатой и кокаином

22 апреля 2024, 10:53
Фото: ideogram.ai
Мужчина сам положил гранату на сиденье, когда силовики осматривали автомобиль.

В Санкт-Петербурге задержали 34-летнего уроженца Перми. По данным «Фонтанки», за рулем автомобиля, который был взят на прокат, находится 33-летний житель Приозерска, рядом сидел 34-летним пермяк — он сейчас живет в поселке в Ленинградской области.

Силовики начали осматривать автомобиль. В этот момент пассажир выложил на переднее сиденье предмет, похожий на боевую гранату РГД без запала. Вдобавок, под сиденье лежал телефон, на котором был рассыпан белый порошок. Пермяк пояснил, что это наркотики.

По данным 78.ru, экспертиза показала, что это действительно была осколочная наступательная граната РГД-5. Она содержала заряд взрывчатого вещества массой 110 грамм. Белый порошок, который был на телефоне — это кокаин. Сейчас возбуждено уголовное дело, пермяк находится в изоляторе временного содержания.

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#Пермь#Преступление#Полиция
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