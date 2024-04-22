В Прикамье осудили хакера за попытку продажи данных оператора

В Пермском крае осудили хакера, который получил доступ к данным оператора мобильной связи. Он планировал передать эти данные неустановленным лицам за деньги. В пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю уточняют, что мужчина совершил преступление с использованием служебного положения.