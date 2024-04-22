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В Прикамье осудили хакера за попытку продажи данных оператора

В Прикамье осудили хакера за попытку продажи данных оператора

22 апреля 2024, 07:44
Фото: ideogram.ai
Мужчина отделался условным сроком.

В Пермском крае осудили хакера, который получил доступ к данным оператора мобильной связи. Он планировал передать эти данные неустановленным лицам за деньги. В пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю уточняют, что мужчина совершил преступление с использованием служебного положения.

Соликамский городской суд приговорил пермяка к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Судя по данным картотеки Соликамского суда, дело поступило в суд в конце января, приговор мужчине был вынесен 6 марта. ФИО обвиняемого суд не раскрывает, хотя обычно эти данные опубликованы.

Приговором осталось недовольно как гособвинение, так и осужденный — обе стороны подали жалобы. Даты рассмотрения дела в краевом суде пока нет.

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#Суд#Пермь#Соликамск#Хакеры#Хакер
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