В Прикамье осудили хакера за попытку продажи данных оператора

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В Пермском крае осудили хакера, который получил доступ к данным оператора мобильной связи. Он планировал передать эти данные неустановленным лицам за деньги. В пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю уточняют, что мужчина совершил преступление с использованием служебного положения.
Соликамский городской суд приговорил пермяка к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Судя по данным картотеки Соликамского суда, дело поступило в суд в конце января, приговор мужчине был вынесен 6 марта. ФИО обвиняемого суд не раскрывает, хотя обычно эти данные опубликованы.
Приговором осталось недовольно как гособвинение, так и осужденный — обе стороны подали жалобы. Даты рассмотрения дела в краевом суде пока нет.