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В Прикамье простятся с погибшим на СВО уроженцем Березниковского округа

В Прикамье простятся с погибшим на СВО уроженцем Березниковского округа

22 апреля 2024, 09:55
Фото: properm.ru / «Березники официальные» во ВКонтакте
Прощание состоится 23 апреля в Березниках.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Березниковского городского округа Андрей Борчанинов. Об этом сообщила Администрация г. Березники во ВКонтакте.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Юрьевича», пишут власти города в социальной сети.

Церемония прощания состоится 23 апреля в Культурно-деловом центре в г. Березники на ул. Льва Толстого. Гражданская панихида начнется в 11:00.

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#Украина#Березники#Погибший#Соболезнования#Специальная операция#Андрей Борчанинов
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