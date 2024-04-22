В Прикамье простятся с погибшим на СВО уроженцем Березниковского округа

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Березниковского городского округа Андрей Борчанинов. Об этом сообщила Администрация г. Березники во ВКонтакте.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Юрьевича», пишут власти города в социальной сети.
Церемония прощания состоится 23 апреля в Культурно-деловом центре в г. Березники на ул. Льва Толстого. Гражданская панихида начнется в 11:00.