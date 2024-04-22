В Росконгрессе представили архитектуру деловой программы ПМЭФ

На международном треке также запланирован региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). В программу форума войдут сессии, связанные с председательством РФ в БРИКС и СНГ, а также обсуждение социальных вопросов в контексте устойчивого развития. Первый день мероприятия будет посвящен международной кооперации малого и среднего бизнеса.