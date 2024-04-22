В Росконгрессе представили архитектуру деловой программы ПМЭФ

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Деловая программа мероприятия представляет собой четыре тематических трека, посвященных поддержанию глобального баланса сил и формированию многополярной международной системы, пишет newsnn.ru.
Первый блок, который называется «Переход к многополярной модели мировой экономики», предусматривает дискуссии и панельные сессии, посвященные обеспечению экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран.
Второй блок «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» направлен на рассмотрение драйверов экономического развития России.
Третье направление — «Технологии, обеспечивающие лидерство». Оно включает в себя обсуждение стратегических вопросов цифровизации в различных отраслях экономики.
В целях обсуждения сотрудничества с другими странами будут проходить мероприятия в формате бизнес-диалогов с участием иностранных партнеров. Всего — одиннадцать таких двусторонних встреч.
На международном треке также запланирован региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). В программу форума войдут сессии, связанные с председательством РФ в БРИКС и СНГ, а также обсуждение социальных вопросов в контексте устойчивого развития. Первый день мероприятия будет посвящен международной кооперации малого и среднего бизнеса.
Вопросы улучшения доступности и качества медицинской помощи, развития науки и образования и другие будут рассмотрены на таких площадках, как форум «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, Russian Design Space и Urban Hub и Международный молодежный экономический форум, который состоится в завершающий день ПМЭФ.