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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В России началась самая длинная рабочая неделя в году

В России началась самая длинная рабочая неделя в году

22 апреля 2024, 08:32
Фото: ideogram.ai
Работать на этой неделе нужно и в субботу.

В России началась шестидневная рабочая неделя — она продлится с 22 по 27 апреля. При этом 27 апреля будет обычным рабочим днем, не сокращенным. После этого россиян ждет отдых в течение четырех дней — с 28 апреля по 1 мая, сообщает Newizv.ru.

Затем майские праздники продлятся четыре дня — с 9 по 12 мая. Для сотрудников, которые получают оклад, зарплата за апрель не изменится, но произойдет перерасчет стоимости одного рабочего дня в сторону увеличения. Для тех, кто работает сдельно или по сменным графикам, правила оплаты труда остаются стандартными.

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#Работа#Общество#Праздник#Праздники
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