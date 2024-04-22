В России началась самая длинная рабочая неделя в году

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В России началась шестидневная рабочая неделя — она продлится с 22 по 27 апреля. При этом 27 апреля будет обычным рабочим днем, не сокращенным. После этого россиян ждет отдых в течение четырех дней — с 28 апреля по 1 мая, сообщает Newizv.ru.
Затем майские праздники продлятся четыре дня — с 9 по 12 мая. Для сотрудников, которые получают оклад, зарплата за апрель не изменится, но произойдет перерасчет стоимости одного рабочего дня в сторону увеличения. Для тех, кто работает сдельно или по сменным графикам, правила оплаты труда остаются стандартными.