Влез через багажник, но не смог завести. В Краснокамске задержан неудавшийся угонщик

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В дежурную часть отдела полиции Краснокамского городского округа обратился 19-летний местный житель. Он сообщил, что обнаружил свой автомобиль вскрытым, с торчащими проводами под приборной панелью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Оперативники вышли на 17-летнего местного жителя. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Он рассказал полицейским, что после неумеренного потребления спиртного им овладела жажда приключений. Увидев припаркованную во дворе «Ладу», он решил угнать. Влез в машину через багажник, но, оказалось, что завести автомобиль без ключа он не смог. Потерпев фиаско, несостоявшийся угонщик ретировался с места преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Попытка неправомерного завладения автомобилем без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.