Влез через багажник, но не смог завести. В Краснокамске задержан неудавшийся угонщик

Оперативники вышли на 17-летнего местного жителя. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Он рассказал полицейским, что после неумеренного потребления спиртного им овладела жажда приключений. Увидев припаркованную во дворе «Ладу», он решил угнать. Влез в машину через багажник, но, оказалось, что завести автомобиль без ключа он не смог. Потерпев фиаско, несостоявшийся угонщик ретировался с места преступления.