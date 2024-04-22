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Влез через багажник, но не смог завести. В Краснокамске задержан неудавшийся угонщик

Влез через багажник, но не смог завести. В Краснокамске задержан неудавшийся угонщик

22 апреля 2024, 05:50
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Нетрезвый молодой человек, не справившись с зажиганием, попросту ушел.

В дежурную часть отдела полиции Краснокамского городского округа обратился 19-летний местный житель. Он сообщил, что обнаружил свой автомобиль вскрытым, с торчащими проводами под приборной панелью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Оперативники вышли на 17-летнего местного жителя. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Он рассказал полицейским, что после неумеренного потребления спиртного им овладела жажда приключений. Увидев припаркованную во дворе «Ладу», он решил угнать. Влез в машину через багажник, но, оказалось, что завести автомобиль без ключа он не смог. Потерпев фиаско, несостоявшийся угонщик ретировался с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Попытка неправомерного завладения автомобилем без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#Общество#Криминал#Краснокамск
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