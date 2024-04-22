properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Врач-гематолог рассказала о вреде веганства и вегетарианства для детей

22 апреля 2024, 07:00
Врач-гематолог из Российской детской клинической больницы Минздрава России Евгения Томова поделилась своим мнением о вреде веганства и вегетарианства для детей, а также рассказала о типичных жалобах, с которыми обращаются к ней дети, не употребляющие продукты животного происхождения.

По словам Томовой, продукты животного происхождения содержат необходимые элементы, которые отсутствуют в растительной пище. Она выделяет белок с важными аминокислотами, витамины группы В, витамин D и железо как особенно важные компоненты, которые сложно или невозможно заменить лекарственными препаратами. Как результат, дети, не получающие достаточное количество этих веществ, страдают от недостатка веса и задержки физического и психомоторного развития, пишет RT.

Томова указывает, что родители не всегда могут контролировать потребление нужных веществ своими детьми, особенно если они следуют веганскому или вегетарианскому образу жизни. В таких случаях организм ребенка не получает необходимых микроэлементов для нормального функционирования и метаболизма.

Когда ее спрашивают, возможно ли перевести ребенка на вегетарианство или веганство без негативных последствий, Томова отвечает, что с точки зрения здоровья детей до пубертата, она бы не рекомендовала подобные диеты.

Подпишитесь
Панорамные окна и подземный паркинг. Пятерка самых дорогих квартир-студий Перми
Сегодня, 08:25
В России началась самая длинная рабочая неделя в году
Сегодня, 08:32
Пермякам запретят покупать алкоголь из-за праздника
Сегодня, 08:56
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
Сегодня, 09:05
Немецкая компания Knauf отдаст завод в Пермском крае российским управленцам
Сегодня, 09:18
В Прикамье осудили хакера за попытку продажи данных оператора
Сегодня, 07:44
"