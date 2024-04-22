Врач-гематолог рассказала о вреде веганства и вегетарианства для детей

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По словам Томовой, продукты животного происхождения содержат необходимые элементы, которые отсутствуют в растительной пище. Она выделяет белок с важными аминокислотами, витамины группы В, витамин D и железо как особенно важные компоненты, которые сложно или невозможно заменить лекарственными препаратами. Как результат, дети, не получающие достаточное количество этих веществ, страдают от недостатка веса и задержки физического и психомоторного развития, пишет RT.
Томова указывает, что родители не всегда могут контролировать потребление нужных веществ своими детьми, особенно если они следуют веганскому или вегетарианскому образу жизни. В таких случаях организм ребенка не получает необходимых микроэлементов для нормального функционирования и метаболизма.
Когда ее спрашивают, возможно ли перевести ребенка на вегетарианство или веганство без негативных последствий, Томова отвечает, что с точки зрения здоровья детей до пубертата, она бы не рекомендовала подобные диеты.