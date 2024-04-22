Врач-гематолог рассказала о вреде веганства и вегетарианства для детей

По словам Томовой, продукты животного происхождения содержат необходимые элементы, которые отсутствуют в растительной пище. Она выделяет белок с важными аминокислотами, витамины группы В, витамин D и железо как особенно важные компоненты, которые сложно или невозможно заменить лекарственными препаратами. Как результат, дети, не получающие достаточное количество этих веществ, страдают от недостатка веса и задержки физического и психомоторного развития, пишет RT.