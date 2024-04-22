Врачи предупреждают: употребление магазинного шашлыка может привести к отравлению

В беседе с NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов отметил, что отравления шашлыком на практике встречаются часто. Он подчеркнул, что компоненты этого блюда могут быть несвежими, поскольку в магазинах при его изготовлении нередко используют просроченное мясо. Процессы распада в нем «маскируют», добавляя в маринад большое количество соли и уксуса, а также стабилизаторов, красителей и другой химии.