Врачи предупреждают: употребление магазинного шашлыка может привести к отравлению

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
В беседе с NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов отметил, что отравления шашлыком на практике встречаются часто. Он подчеркнул, что компоненты этого блюда могут быть несвежими, поскольку в магазинах при его изготовлении нередко используют просроченное мясо. Процессы распада в нем «маскируют», добавляя в маринад большое количество соли и уксуса, а также стабилизаторов, красителей и другой химии.
После употребления в пищу такого шашлыка у человека может развиться почечная недостаточность, артериальная гипертензия, тромбозы, язвы ЖКТ, панкреатит и множество других опасных состояний.
Эксперт отметил, что иногда недобросовестные производители оставляют на мясе много жира, который повышает риск развития атеросклероза.
Из-за большого количества химических добавок начинается окисление упаковки продукта, могущее вызвать тяжелое отравление. Такое состояние грозит развитием сердечной, почечной и печеночной недостаточности.