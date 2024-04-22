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Врачи предупреждают: употребление магазинного шашлыка может привести к отравлению

Врачи предупреждают: употребление магазинного шашлыка может привести к отравлению

22 апреля 2024, 20:14
Фото: 1MI
В майские праздничные дни жители России привыкли выезжать на природу для того, чтобы в компании друзей и родных полакомиться ароматным шашлыком. Разумеется, гурманы стремятся попробовать разные виды популярного мясного блюда и маринадов к нему.

В беседе с NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов отметил, что отравления шашлыком на практике встречаются часто. Он подчеркнул, что компоненты этого блюда могут быть несвежими, поскольку в магазинах при его изготовлении нередко используют просроченное мясо. Процессы распада в нем «маскируют», добавляя в маринад большое количество соли и уксуса, а также стабилизаторов, красителей и другой химии.

После употребления в пищу такого шашлыка у человека может развиться почечная недостаточность, артериальная гипертензия, тромбозы, язвы ЖКТ, панкреатит и множество других опасных состояний.

Эксперт отметил, что иногда недобросовестные производители оставляют на мясе много жира, который повышает риск развития атеросклероза.

Из-за большого количества химических добавок начинается окисление упаковки продукта, могущее вызвать тяжелое отравление. Такое состояние грозит развитием сердечной, почечной и печеночной недостаточности.

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