Выяснилось, как накажут убийц двух полицейских в Карачаево-Черкесии

Posted 22 апреля, 17:54
Published 22 апреля, 17:54
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В результате стрельбы, произошедшей в Карачаево-Черкессии, двое сотрудников полиции были убиты, а один доставлен в больницу с серьезными ранениями. Убийцы не только атаковали полицейских, но и похитили их служебное оружие, после чего скрылись. Власти города объявили план «Сирена», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент нет официальных сведений о возможных сообщниках преступников. Судя по мнению эксперта, если такие лица существуют, то они скрываются далеко от места преступления.