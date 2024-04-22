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Posted 22 апреля, 17:54

Published 22 апреля, 17:54

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Выяснилось, как накажут убийц двух полицейских в Карачаево-Черкесии

22 апреля 2024, 17:54
Обнаружено, как накажут убийц двух полицейских в Карачаево-Черкесии. По словам юриста Юрия Капштыка, преступникам грозит пожизненное заключение за нападение на полицейских, кражу и хранение украденного оружия.

В результате стрельбы, произошедшей в Карачаево-Черкессии, двое сотрудников полиции были убиты, а один доставлен в больницу с серьезными ранениями. Убийцы не только атаковали полицейских, но и похитили их служебное оружие, после чего скрылись. Власти города объявили план «Сирена», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент нет официальных сведений о возможных сообщниках преступников. Судя по мнению эксперта, если такие лица существуют, то они скрываются далеко от места преступления.

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