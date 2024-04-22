Выяснилось, как накажут убийц двух полицейских в Карачаево-Черкесии

В результате стрельбы, произошедшей в Карачаево-Черкессии, двое сотрудников полиции были убиты, а один доставлен в больницу с серьезными ранениями. Убийцы не только атаковали полицейских, но и похитили их служебное оружие, после чего скрылись. Власти города объявили план «Сирена», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».