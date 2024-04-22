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В Пермском крае в селе Хохловка терроризируют семью американца

За салюты во время СВО. В Пермском крае терроризируют семью американца

22 апреля 2024, 03:49
Фото: t.me/breakingmash

В Пермском крае в селе Хохловка терроризируют семью американца

Пермячка говорит, что ей страшно приезжать на дачу.

В Пермском крае мешают жить семье американца. Семья живет в селе Хохловка. Анфиса Филлипс рассказала Telegram-каналу Mash, что в январе их забор изрезали штыковой лопатой, выбили замок на двери. После этого имущество якобы портили еще два раза.

Пермячка считает, что нападение на их имущество связано с тем, что ее муж американец. Рон Филлипс родился в Техасе, большую часть времени работает в США. Жена утверждает, что мужчина очень любит Россию. Он хочет, чтобы дети получили образование в РФ.

Анфиса Филлипс пояснила, что неизвестный, который испортил забор, заявил, что Россия проводит специальную военную операцию, а они запускают салюты в это время. Написано несколько заявлений в полицию, злоумышленника пока не нашли.

«Боюсь приезжать к себе на дачу, мало ли что у него в голове. Сейчас Израиль воюет — может, опять я буду виновата», — отметила пермячка.

Для защиты от преступников она повесила на забор плакат с буквой Z и надписью «Своих не бросаем». На воротах дома также висели таблички с надписью Техас и Россия.

Фото: t.me/breakingmash
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#Военная операция на Украине#Протест#Пермь#Имущество
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