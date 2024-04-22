За салюты во время СВО. В Пермском крае терроризируют семью американца

Пермячка считает, что нападение на их имущество связано с тем, что ее муж американец. Рон Филлипс родился в Техасе, большую часть времени работает в США. Жена утверждает, что мужчина очень любит Россию. Он хочет, чтобы дети получили образование в РФ.