Железнодорожник из Гремячинска нарезал рельсы на куски и сдал их на металлолом

Мировой судьей судебного участка № 3 Губахинского городского суда вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд, с учетом полного возмещения материального вреда обществу, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.