Железнодорожник из Гремячинска нарезал рельсы на куски и сдал их на металлолом

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Дорожный мастер Чусовской дистанции путей из Гремячинска похитил и сдал в металлолом рельсы. Суд вынес ему приговор, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В начале октября 2023 года обвиняемый, воспользовавшись отсутствием охраны дорожного объекта, похитил складированные вблизи ст. Басская в Гремячинске бывшие в употреблении железнодорожные рельсы.
Мужчина распилил их и сдал в пункт приёма метала. Ущерб, причиненный ОАО «РЖД», составил около 75 тыс. рублей.
Мировой судьей судебного участка № 3 Губахинского городского суда вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд, с учетом полного возмещения материального вреда обществу, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.