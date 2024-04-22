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Железнодорожник из Гремячинска нарезал рельсы на куски и сдал их на металлолом

Железнодорожник из Гремячинска нарезал рельсы на куски и сдал их на металлолом

22 апреля 2024, 13:45
Фото: 1MI
Мужчина работал на должности дорожного мастера Чусовской дистанции путей.
Сюжет
Ржд

Дорожный мастер Чусовской дистанции путей из Гремячинска похитил и сдал в металлолом рельсы. Суд вынес ему приговор, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В начале октября 2023 года обвиняемый, воспользовавшись отсутствием охраны дорожного объекта, похитил складированные вблизи ст. Басская в Гремячинске бывшие в употреблении железнодорожные рельсы.

Мужчина распилил их и сдал в пункт приёма метала. Ущерб, причиненный ОАО «РЖД», составил около 75 тыс. рублей.

Мировой судьей судебного участка № 3 Губахинского городского суда вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд, с учетом полного возмещения материального вреда обществу, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Гремячинск#Ржд
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