Житель Сивы зарезал свою бывшую жену на почве ревности

Утром 19 февраля этого года в подъезде дома, расположенного в Сивинском муниципальном округе, между бывшими супругами на почве ревности произошла ссора. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.