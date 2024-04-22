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Житель Сивы зарезал свою бывшую жену на почве ревности

Житель Сивы зарезал свою бывшую жену на почве ревности

22 апреля 2024, 15:40
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Обвиняемый свою вину признал полностью.

Завершено расследование дела жителя Сивы, зарезавшего свою бывшую жену в ходе ссоры. Следствие вели представители СУ СКР по Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 19 февраля этого года в подъезде дома, расположенного в Сивинском муниципальном округе, между бывшими супругами на почве ревности произошла ссора. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

В ходе предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), завершено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Суд#Криминал#Сива
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