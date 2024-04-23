Блинкен заявил о нарушениях прав человека в Китае

Госсекретарь отметил, что в провинции Синьцзян уйгуры-мусульмане, а также представители других религиозных и этнических меньшинств подвергаются геноциду, преступлениям против человечества и принудительному труду. Блинкен подчеркнул это в интервью FoxNews, пишет RuNews24.Ru.