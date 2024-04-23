Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Госсекретарь отметил, что в провинции Синьцзян уйгуры-мусульмане, а также представители других религиозных и этнических меньшинств подвергаются геноциду, преступлениям против человечества и принудительному труду. Блинкен подчеркнул это в интервью FoxNews, пишет RuNews24.Ru.
Власти Китая категорически отвергают существование концлагерей в Синьцзяне. Согдасно официальной позиции государства, там находятся центры профессиональной подготовки, которые борются с религиозным радикализмом, терроризмом и сепаратизмом.
Отметим, что Блинкен намерен посетить Пекин с 24 по 26 апреля. В ходе визита он планирует выразить мнение по ряду вопросов, касающихся двусторонних отношений, региональных и международных проблем.