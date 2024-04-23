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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Блинкен заявил о нарушениях прав человека в Китае

23 апреля 2024, 18:09
Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, заявил, что в Китае царят серьезные нарушения прав человека — геноцид, принудительный труд и другие преступления. Политик высказал свои обвинения перед своим планируемым визитом в Пекин.

Госсекретарь отметил, что в провинции Синьцзян уйгуры-мусульмане, а также представители других религиозных и этнических меньшинств подвергаются геноциду, преступлениям против человечества и принудительному труду. Блинкен подчеркнул это в интервью FoxNews, пишет RuNews24.Ru.

Власти Китая категорически отвергают существование концлагерей в Синьцзяне. Согдасно официальной позиции государства, там находятся центры профессиональной подготовки, которые борются с религиозным радикализмом, терроризмом и сепаратизмом.

Отметим, что Блинкен намерен посетить Пекин с 24 по 26 апреля. В ходе визита он планирует выразить мнение по ряду вопросов, касающихся двусторонних отношений, региональных и международных проблем.

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