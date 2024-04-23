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В Пермском крае простятся с 48-летним добровольцем, который был на СВО 2 месяца

Был на СВО менее двух месяцев. В Прикамье простятся с 48-летним добровольцем

23 апреля 2024, 06:14
Фото: 1MI / vk.com/chastadm

В Пермском крае простятся с 48-летним добровольцем, который был на СВО 2 месяца

Даты похорон военного пока нет.

Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края в ходе спецоперации. 48-летний Станислав Варзаносов был убит 13 апреля в городе Авдеевка на территории ДНР. Мужчина родился 18 марта 1976 года, после окончания школы учился в ГОУ НПО ПУ №79. Долго жил в деревне Нижнее Городище.

На СВО мужчина попал в феврале 2024 года — он был стрелком мотострелкового батальона. У пермяка был позывной «Фискар». Военного похоронят в поселке Зюкайка. Даты похорон пока неизвестны.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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