Был на СВО менее двух месяцев. В Прикамье простятся с 48-летним добровольцем

Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края в ходе спецоперации. 48-летний Станислав Варзаносов был убит 13 апреля в городе Авдеевка на территории ДНР. Мужчина родился 18 марта 1976 года, после окончания школы учился в ГОУ НПО ПУ №79. Долго жил в деревне Нижнее Городище.