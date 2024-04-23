Был на СВО менее двух месяцев. В Прикамье простятся с 48-летним добровольцем

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Появилась информация о гибели еще одного жителя Пермского края в ходе спецоперации. 48-летний Станислав Варзаносов был убит 13 апреля в городе Авдеевка на территории ДНР. Мужчина родился 18 марта 1976 года, после окончания школы учился в ГОУ НПО ПУ №79. Долго жил в деревне Нижнее Городище.
На СВО мужчина попал в феврале 2024 года — он был стрелком мотострелкового батальона. У пермяка был позывной «Фискар». Военного похоронят в поселке Зюкайка. Даты похорон пока неизвестны.