Экс-депутат из Прикамья Телепнев, устроивший дебош в баре, останется в колонии

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев не смог выйти из колонии-поселения. Ранее он добился перевода из колонии строгого режима. Сейчас Телепнев хотел заменить оставшуюся часть наказания исправительными работами.
Соликамский городской суд рассматривал иск Телепнева 22 апреля. В картотеке суда сказано, что производство прекращено, но причины не названы, обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье».
В суде журналисту Properm.ru пояснили, что адвокат Телепнева отозвала иск, поэтому производство по материалу прекращено. О причинах решения в суде не знают.
Телепнева отправили в колонию строгого режима за дебош, который он устроил в пермском баре «Наташа». Экс-депутат вел себя агрессивно, ругался матом. Ему сделал замечание один из сотрудников. В ответ Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже бросил ведро для льда и стул. Инцидент произошел в апреле 2022 года, в марте 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.
Это не первый срок для Телепнева. В 2018 году он избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. За это преступление его отправили в колонию-поселение на два года.