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Published Сегодня, 05:28

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Экс-депутат из Прикамья Телепнев, устроивший дебош в баре, останется в колонии

Экс-депутат из Прикамья Телепнев, устроивший дебош в баре, останется в колонии

23 апреля 2024, 05:28
Фото: properm.ru
За хулиганство в пермском баре Телепнева приговорили к четырем годам колонии.
Сюжет
DJ Smash

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев не смог выйти из колонии-поселения. Ранее он добился перевода из колонии строгого режима. Сейчас Телепнев хотел заменить оставшуюся часть наказания исправительными работами.

Соликамский городской суд рассматривал иск Телепнева 22 апреля. В картотеке суда сказано, что производство прекращено, но причины не названы, обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье».

В суде журналисту Properm.ru пояснили, что адвокат Телепнева отозвала иск, поэтому производство по материалу прекращено. О причинах решения в суде не знают.

Телепнева отправили в колонию строгого режима за дебош, который он устроил в пермском баре «Наташа». Экс-депутат вел себя агрессивно, ругался матом. Ему сделал замечание один из сотрудников. В ответ Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже бросил ведро для льда и стул. Инцидент произошел в апреле 2022 года, в марте 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Это не первый срок для Телепнева. В 2018 году он избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. За это преступление его отправили в колонию-поселение на два года.

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#Суд#Пермь#Телепнев#DJ Smash#Слуги народа#Александр телепнев
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