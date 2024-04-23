Эксперт назвал популярные направления для переобучения

Также востребованы наладчики станков, операторы токарных станков и сварщики. Тарасов отметил, что короткие программы обучения в этих сферах доступны и позволяют освоить новую специальность всего за 3,5 месяца. Он также подчеркнул, что представители рабочих профессий имеют возможность зарабатывать высокий доход, например, сварщики могут получать до 200 тыс. рублей в зависимости от разряда и отработанных смен.