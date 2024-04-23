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Эксперт назвал популярные направления для переобучения

23 апреля 2024, 07:59
Руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал, какие профессии наиболее востребованы среди соискателей переобучения. Оператор фрезерных станков с программным управлением стал самой популярной профессией, за которой следуют монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Также востребованы наладчики станков, операторы токарных станков и сварщики. Тарасов отметил, что короткие программы обучения в этих сферах доступны и позволяют освоить новую специальность всего за 3,5 месяца. Он также подчеркнул, что представители рабочих профессий имеют возможность зарабатывать высокий доход, например, сварщики могут получать до 200 тыс. рублей в зависимости от разряда и отработанных смен.

Как сообщает RT, эксперт отметил, что переобучение и смена профессии остаются актуальными для соискателей, независимо от возраста и сферы деятельности.

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