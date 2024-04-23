«Это рейдерский захват». В Перми маму с двумя детьми выселили из квартиры

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Владимир Едигарев, юрист, представитель Щеколдиной, называет происходящее «рейдерским захватом и беспределом». «Я не могу назвать это по-другому, — комментирует он. — Нельзя так бессовестно пользоваться ее юридической неподкованностью».
Любовь Щеколдина была замужем с 2010 по 2015 год. В 2015 году развелась. Однокомнатная квартира была куплена в браке, а значит, является совместно нажитым имуществом, принадлежит супругам поровну. У бывших супругов один общий, старший ребенок. Оба бывших супруга завели новые семьи, у него другая женщина, Любовь родила второго ребенка от другого мужчины.
В 2018 году Любовь обратилась в суд, который вынес решение о выделении долей в квартире: половину ей, половину бывшему мужу. Квартира на тот момент находилась в залоге.
Решением Арбитражного суда Пермского края бывший муж Любови Щеколдиной признан банкротом, его финансовым управляющим назначен Анатолий Бидуля. Финансовым управляющим квартира была выставлена на торги. Аукцион состоялся, квартиру продали быстро.
По словам Владимира Едигарева и Любови Щеколдиной, финансовый управляющий не направил в адрес женщины предложение о заключении договора, хотя она имеет первоочередное право на выкуп квартиры. Квартиру продали за 2,8 млн рублей.
Любовь Щеколдина обратилась с иском в суд. Дело в том, что при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
В исковом заявлении говорится, что о продаже жилого помещения Любовь Щеколдина узнала уже после того, как ее квартиру продали.
«Финансовый управляющий обязан был предупредить ее о том, что выставляет квартиру на торги, обязан был учесть интересы несовершеннолетних детей, которые прописаны в этой квартире. Однако ничего этого не было сделано. Квартира была выставлена на торги», — пояснил Владимир Едигарев.
Новые собственники, не дожидаясь решения суда, выставили мать с детьми за двери, начали делать ремонт.
Двери закрыли, начали обдирать обои, готовить квартиру к ремонту. «Ругался, толкался… Вещи не дали забрать… Разбил вазу… Сдирают обои, вставили свои замки. Помогите, это же беспредел какой-то! Так не должно быть!.. Старший сын ревет, конечно, у детей паника», — рассказывает Любовь Щеколдина.
Properm.ru обратился за разъяснениями к финансовому управляющему бывшего мужа пермячки, Анатолию Бидуле. По его словам, главная причина сложившейся ситуации в том, что «люди не забирают почту».
«Я нашел через МВД ее адрес, письма отправлял. Но я же не могу знать, где точно она живет. По закону, если ты не получил в течение семи дней письмо, оно считается врученным. Если вы спрашиваете про причину всех этих проблем, вот она, простая причина. Это несоблюдение просто своих гражданских прав и обязанностей», — прокомментировал Анатолий Бидуля.
Да, он подтверждает, что женщина имела преимущественное право приобретения этой квартиры, и даже имела право вообще оспорить договор залога, но она свои права не использовала, пропустила все сроки реализации этих прав. Анатолий Бидуля утверждает, что направлял ей предложение о преимущественном праве на выкуп помещения.
На вопрос, а как же несовершеннолетние дети, прописанные в квартире, Анатолий Бидуля пояснил, что «это не имеет значения». «По закону я отправляю всем собственникам предложения о выкупе по месту их регистрации. Соответственно, у них есть 30 дней на согласие на выкуп. В случае отсутствия такого согласия, это равноценно отказу. Объявляются публичные торги. Всё. Это практика», — пояснил он.
От продажи квартиры на торгах Любовь Щеколдина должна получить половину вырученной суммы, но женщина не готова расставаться с жильем. Ее представитель подал исковое заявление. «Я исполню решение суда, — прокомментировал финансовый управляющий, — если оставит всё как есть, я ей выплачу одну вторую от вырученных денег, а если суд решит что-то менять, будем менять». «А вообще, если бы вовремя ходили на почту, исполняли бы свои гражданские обязанности, это решило бы миллион проблем у миллиона людей», — заметил Анатолий Бидуля.