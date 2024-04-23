«Это рейдерский захват». В Перми маму с двумя детьми выселили из квартиры

От продажи квартиры на торгах Любовь Щеколдина должна получить половину вырученной суммы, но женщина не готова расставаться с жильем. Ее представитель подал исковое заявление. «Я исполню решение суда, — прокомментировал финансовый управляющий, — если оставит всё как есть, я ей выплачу одну вторую от вырученных денег, а если суд решит что-то менять, будем менять». «А вообще, если бы вовремя ходили на почту, исполняли бы свои гражданские обязанности, это решило бы миллион проблем у миллиона людей», — заметил Анатолий Бидуля.