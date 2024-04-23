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ФОМС: Полис ОМС оформляется бесплатно и действует бессрочно

ФОМС: Полис ОМС оформляется бесплатно и действует бессрочно

23 апреля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) действуют бессрочно и не требуют замены. В ФОМС подчеркнули, что это распространяется на все типы полисов — пластиковые, электронные и бумажные с голограммой.

Федеральный фонд ОМС сообщает о новых случаях мошенничества по телефону. Суть схемы заключается в том, что аферисты звонят застрахованным россиянам, предлагая заменить их полисы ОМС на новые, с QR-кодом. При этом мошенники могут выдавать себя за сотрудников департаментов, министерств здравоохранения, территориальных фондов ОМС или страховых медицинских компаний, передают newsnn.ru.

В ходе звонка мошенники стараются убедить граждан, что срок действия их полисов истек, и документ необходимо срочно заменить согласно новым стандартам. Кроме того, злоумышленники отправляют собеседникам СМС-сообщения с цифровым кодом для перевода средств на «безопасный» счет, просят их установить на телефон приложение или перейти по присланной ссылке.

Цель аферистов — получить доступ к личным данным и средствам гражданина. В случае подобного звонка со стороны липовых сотрудников ведомства или страховой компании рекомендуется прервать разговор и не предоставлять о себе по телефону никакой информации. О таких случаях следует сообщить своему страховщику или в контактный центр территориального фонда ОМС.

Следует отметить, что сотрудники страховых медицинских организаций могут звонить застрахованным для актуализации данных полиса, однако они не станут отправлять сообщения с цифровыми кодами, запрашивать личные данные или просить перевести деньги.

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