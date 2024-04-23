ФОМС: Полис ОМС оформляется бесплатно и действует бессрочно

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Федеральный фонд ОМС сообщает о новых случаях мошенничества по телефону. Суть схемы заключается в том, что аферисты звонят застрахованным россиянам, предлагая заменить их полисы ОМС на новые, с QR-кодом. При этом мошенники могут выдавать себя за сотрудников департаментов, министерств здравоохранения, территориальных фондов ОМС или страховых медицинских компаний, передают newsnn.ru.
В ходе звонка мошенники стараются убедить граждан, что срок действия их полисов истек, и документ необходимо срочно заменить согласно новым стандартам. Кроме того, злоумышленники отправляют собеседникам СМС-сообщения с цифровым кодом для перевода средств на «безопасный» счет, просят их установить на телефон приложение или перейти по присланной ссылке.
Цель аферистов — получить доступ к личным данным и средствам гражданина. В случае подобного звонка со стороны липовых сотрудников ведомства или страховой компании рекомендуется прервать разговор и не предоставлять о себе по телефону никакой информации. О таких случаях следует сообщить своему страховщику или в контактный центр территориального фонда ОМС.
Следует отметить, что сотрудники страховых медицинских организаций могут звонить застрахованным для актуализации данных полиса, однако они не станут отправлять сообщения с цифровыми кодами, запрашивать личные данные или просить перевести деньги.