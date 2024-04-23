ФОМС: Полис ОМС оформляется бесплатно и действует бессрочно

Федеральный фонд ОМС сообщает о новых случаях мошенничества по телефону. Суть схемы заключается в том, что аферисты звонят застрахованным россиянам, предлагая заменить их полисы ОМС на новые, с QR-кодом. При этом мошенники могут выдавать себя за сотрудников департаментов, министерств здравоохранения, территориальных фондов ОМС или страховых медицинских компаний, передают newsnn.ru.