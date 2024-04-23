Глава Белгородской области показал последствия ночной атаки БПЛА

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Над Белгородом и Белгородской областью в ночь на сегодня, 23 апреля, было сбито несколько беспилотников — сработала система ПВО. По предварительной информации, никто не пострадал, пишет в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате прилета в поселке Разумное выбиты окна жилого дома и посечен фасад здания. Кроме того, выбито стекло у легкового автомобиля.
Информацию подтверждают и в Минобороны России. По данным ведомства, ночью украинские военнослужащие попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда.
Ранее около 15:40 по московскому времени над Белгородской областью была уничтожена ракета «Точка-У», запущенная украинскими военнослужащими. В понедельник, 22 апреля, в регионе дважды объявлялась ракетная опасность, пишет bel.ru.