Ильинский может получить статус исторического поселения

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Краевое правительство планирует включить поселок Ильинский в перечень исторических поселений регионального значения. Соответствующие документы разработала госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья. Первыми внимание на данное предложение обратили в ИА «Текст».
В случае принятия, это решение позволит установить ограничения на параметры застройки, чтобы новые дома не портили архитектурный образ исторических зданий. Кроме этого, специальные правила размещения будут распространяться на рекламные щиты, вывески, наружное освещение и т. д. Эти ограничения предусмотрены для исторического центра поселка.
Общий статус исторического поселения позволит защитить архитектурные памятники, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия.
Село Ильинское было основано купцами Строгановыми. С 1770 года Ильинское являлось центром пермских владений Строгановых. Впервые село упоминалось в документах 1579 года.
Сейчас в список исторических поселений регионального значения внесено село Кын Лысьвенского округа. Оно обладает данным статусом с 2020 года.