Ильинский может получить статус исторического поселения

В случае принятия, это решение позволит установить ограничения на параметры застройки, чтобы новые дома не портили архитектурный образ исторических зданий. Кроме этого, специальные правила размещения будут распространяться на рекламные щиты, вывески, наружное освещение и т. д. Эти ограничения предусмотрены для исторического центра поселка.