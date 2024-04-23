Из-за весеннего половодья в Прикамье подтопило 38 придомовых территорий

На территории Пермского края в результате весеннего половодья были подтоплены 38 придомовых территорий, среди которых 31 участок в Чусовском округе на реке Усьва и 7 участков в Александровском округе. Об этом сообщила ТК ВЕТТА со ссылкой на начальника отделения прогнозирования ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС РФ по Пермскому краю Наталью Макарову.