Из-за весеннего половодья в Прикамье подтопило 38 придомовых территорий

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На территории Пермского края в результате весеннего половодья были подтоплены 38 придомовых территорий, среди которых 31 участок в Чусовском округе на реке Усьва и 7 участков в Александровском округе. Об этом сообщила ТК ВЕТТА со ссылкой на начальника отделения прогнозирования ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС РФ по Пермскому краю Наталью Макарову.
Напомним, что 16 апреля в поселке Нижние Сержата Ильинского городского округа в Пермском крае размыло мост, в результате чего местные жители оказались «отрезанными от остального мира». Спустя два дня у моста были установлены оградительные знаки. Позднее был организован объездной путь в 11,6 км к ул. Сержата от села Васильевское.