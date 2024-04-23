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Из-за весеннего половодья в Прикамье подтопило 38 придомовых территорий

Из-за весеннего половодья в Прикамье подтопило 38 придомовых территорий

23 апреля 2024, 10:19
Фото: 1MI
16 апреля в поселке Нижние Сержата размыло мост.

На территории Пермского края в результате весеннего половодья были подтоплены 38 придомовых территорий, среди которых 31 участок в Чусовском округе на реке Усьва и 7 участков в Александровском округе. Об этом сообщила ТК ВЕТТА со ссылкой на начальника отделения прогнозирования ЧС управления ГО и защиты населения ГУ МЧС РФ по Пермскому краю Наталью Макарову.

Напомним, что 16 апреля в поселке Нижние Сержата Ильинского городского округа в Пермском крае размыло мост, в результате чего местные жители оказались «отрезанными от остального мира». Спустя два дня у моста были установлены оградительные знаки. Позднее был организован объездной путь в 11,6 км к ул. Сержата от села Васильевское.

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#Пермский край#Половодье#Подтопление#МЧС РФ#Ильинский городской округ#Наталья Макарова#Нижние Сержата#Оградительные знаки#Размыв моста#Объездной путь#Река Усьва#Чусовской округ#Александровский округ#Начальник отделения прогнозирования ЧС
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