Кондиционеры на фасадах зданий в Перми хотят спрятать под ограждения

Если маскирующее ограждение не соответствует цвету фасада здания, то необходимо будет перед его установкой согласовать колерный паспорт. На дворовых фасадах зданий закрывать системы кондиционирования не нужно. При проведении капитального ремонта объектов существующие наружные блоки систем нужно будет разместить упорядоченно, по единой горизонтальной и вертикальной осям.