Кондиционеры на фасадах зданий в Перми хотят спрятать под ограждения

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Перми планируется маскировать наружные блоки систем кондиционирования на главных и боковых фасадах зданий. Соответствующие изменения планируется внести в городские правила благоустройства территории. Требования и запреты по размещению блоков систем кондиционирования установлены Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, кондиционеры нужно будет закрывать маскирующими ограждениями, цветовое решение которых должно соответствовать цвету фасада. Либо цветовое решение ограждений должно быть предусмотрено изначально — в проектной документации на строительство здания.
Если маскирующее ограждение не соответствует цвету фасада здания, то необходимо будет перед его установкой согласовать колерный паспорт. На дворовых фасадах зданий закрывать системы кондиционирования не нужно. При проведении капитального ремонта объектов существующие наружные блоки систем нужно будет разместить упорядоченно, по единой горизонтальной и вертикальной осям.
В правилах благоустройства предлагается установить переходный период на три года для проведения кондиционеров к требованиям. В пресс-службе мэрии сообщают, что в ближайшее время состоятся обсуждения нового запрета с профессиональным сообществом и территориальными общественными самоуправлениями.