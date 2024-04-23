Курьер мошенников из Прикамья украл сотни тысяч рублей, но сам заработал копейки

Курьер должен был забирать у обманутых жителей Чернушки деньги, класть их на баланс своей карты, а большую часть денег переводить куратору. Куратор занимался обманом жертв, он звонил им на стационарные телефоны и говорил, что их родственники якобы виновны в ДТП. Для решения вопроса нужны деньги.