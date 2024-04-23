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Курьер мошенников из Прикамья украл сотни тысяч рублей, но сам заработал копейки

Курьер мошенников из Прикамья украл сотни тысяч рублей, но сам заработал копейки

23 апреля 2024, 04:30
Фото: ideogram.ai
Парень остался на свободе, но ему нужно будет ходить на исправительные работы.

В Пермском крае осудили 20-летнего парня из Чернушки, который работал курьером на мошенников. Работа нашла его сама — неизвестный написал парню в Telegram с предложением заработать.

Курьер должен был забирать у обманутых жителей Чернушки деньги, класть их на баланс своей карты, а большую часть денег переводить куратору. Куратор занимался обманом жертв, он звонил им на стационарные телефоны и говорил, что их родственники якобы виновны в ДТП. Для решения вопроса нужны деньги.

В итоге курьер забрал у двух семей 140 и 250 тыс. рублей. Большую часть денег он перевел сообщнику, а себе оставил лишь 11 тыс. рублей.

Парень вину признал, просил рассмотреть дело в особом порядке, без рассмотрения доказательств. Парня приговорили к 1 году и 6 месяцам исправительных работ. Из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Вдобавок, пермяку нужно компенсировать ущерб, причиненный мошенниками.

Житель Чернушки решил, что приговор слишком строгий. Он пытался обжаловать его, но краевой суд оставил приговор без изменения, сообщает пресс-служба суда.

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#Суд#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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