Курьер мошенников из Прикамья украл сотни тысяч рублей, но сам заработал копейки

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В Пермском крае осудили 20-летнего парня из Чернушки, который работал курьером на мошенников. Работа нашла его сама — неизвестный написал парню в Telegram с предложением заработать.
Курьер должен был забирать у обманутых жителей Чернушки деньги, класть их на баланс своей карты, а большую часть денег переводить куратору. Куратор занимался обманом жертв, он звонил им на стационарные телефоны и говорил, что их родственники якобы виновны в ДТП. Для решения вопроса нужны деньги.
В итоге курьер забрал у двух семей 140 и 250 тыс. рублей. Большую часть денег он перевел сообщнику, а себе оставил лишь 11 тыс. рублей.
Парень вину признал, просил рассмотреть дело в особом порядке, без рассмотрения доказательств. Парня приговорили к 1 году и 6 месяцам исправительных работ. Из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Вдобавок, пермяку нужно компенсировать ущерб, причиненный мошенниками.
Житель Чернушки решил, что приговор слишком строгий. Он пытался обжаловать его, но краевой суд оставил приговор без изменения, сообщает пресс-служба суда.