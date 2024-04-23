Латвия отказывается от изучения русского языка в школах

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Новое правило начнет действовать с начала учебного года. Тем не менее, ученики, которые начали изучение русского языка до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его изучение до окончания образовательного процесса. Об этом пишет 360tv.ru.
Следующие поколения школьников смогут выбирать второй иностранный язык из списка официальных языков ЕС, стран Еврозоны или языков, регулируемых межправительственными соглашениями об образовании. Важно отметить, что ученики уже в текущем учебном году могут отказаться от изучения русского языка, если они этого желают.
На данный момент английский язык является первым иностранным языком в Латвии, а русский — вторым. В некоторых школах альтернативы русскому языку пока нет.