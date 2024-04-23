Младший сержант из Березников погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В ходе СВО погиб житель Березников Денис Сучков. Мужчина служил младшим сержантом, сообщает пресс-служба администрации города. Прощание с ним состоится завтра, 24 апреля, в культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50), гражданская панихида начнется в 11:00.
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 23 апреля, сообщил, что с начала спецоперации Украина потеряла почти полмиллиона военнослужащих. Данные о потерях со стороны России не оглашаются.