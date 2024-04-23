Младший сержант из Березников погиб на СВО

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 23 апреля, сообщил, что с начала спецоперации Украина потеряла почти полмиллиона военнослужащих. Данные о потерях со стороны России не оглашаются.