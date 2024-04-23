На два дня изменится маршрут 62-го автобуса в Перми

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В среду и четверг, 24 и 25 апреля, маршрут автобуса №62 временно изменится из-за ремонтных работ. Об этом предупреждают в городском дептрансе.
Автобусы в направлении Крохалевки пойдут по улице Космонавта Леонова вместо Качалова. Не будут обслуживаться остановка «Улица Качалова», а также остановка «Улица Космонавта Леонова» по шоссе Космонавтов.
Пассажиры могут воспользоваться остановочными пунктами «Улица Космонавта Леонова» (по улице Мира) и «Улица Одоевского».