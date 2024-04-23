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На два дня изменится маршрут 62-го автобуса в Перми

На два дня изменится маршрут 62-го автобуса в Перми

23 апреля 2024, 16:49
Фото: properm.ru
Изменения связаны с ремонтными работами.

В среду и четверг, 24 и 25 апреля, маршрут автобуса №62 временно изменится из-за ремонтных работ. Об этом предупреждают в городском дептрансе.

Автобусы в направлении Крохалевки пойдут по улице Космонавта Леонова вместо Качалова. Не будут обслуживаться остановка «Улица Качалова», а также остановка «Улица Космонавта Леонова» по шоссе Космонавтов.

Пассажиры могут воспользоваться остановочными пунктами «Улица Космонавта Леонова» (по улице Мира) и «Улица Одоевского».

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#Пермская езда#Пермь#Ремонт дорог#Транспорт#Общественный транспорт
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