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На пермяка завели уголовное дело за отлов рыбы запрещенным способом

На пермяка завели уголовное дело за отлов рыбы запрещенным способом

23 апреля 2024, 11:33
Фото: Транспортная полиция Пермского края
Мужчина рыбачил путем багрения с использованием крючковых орудий.

В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ в отношении 31-летнего мужчины за отлов рыбы запрещенным способом. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Прикамья.

В запретной зоне акватории Воткинского водохранилища пермяк занимался рыбалкой путем багрения с использованием крючковых орудий. Такой способ позволяет ловить добычу путем захвата за любые участки тела.

В момент задержания у гражданина было обнаружено 14 видов отловленной рыбы: лещ и жерех. Так, он нанес ущерб водных биоресурсам в размере более 14 тыс. рублей. «Дознанием возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч. 1 ст. 256 УК РФ. Запрещенные орудия и сам улов изъяты», — сообщают правоохранительные органы.

В транспортной полиции предупредили, что в период нереста в водоемах Пермского края действуют ограничения на отлов рыбы. Так, не запрещено рыбачить только с берега поплавочными или донными удочками. При этом количество крючков на удочке не должно превышать двух.

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#Пермь#Уголовное дело#Рыбалка#Воткинское водохранилище#Запретные способы ловли рыбы#Крючковые орудия#Ущерб биоресурсам#Нерест#Ограничения на отлов рыбы
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