На пермяка завели уголовное дело за отлов рыбы запрещенным способом

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ в отношении 31-летнего мужчины за отлов рыбы запрещенным способом. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Прикамья.
В запретной зоне акватории Воткинского водохранилища пермяк занимался рыбалкой путем багрения с использованием крючковых орудий. Такой способ позволяет ловить добычу путем захвата за любые участки тела.
В момент задержания у гражданина было обнаружено 14 видов отловленной рыбы: лещ и жерех. Так, он нанес ущерб водных биоресурсам в размере более 14 тыс. рублей. «Дознанием возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч. 1 ст. 256 УК РФ. Запрещенные орудия и сам улов изъяты», — сообщают правоохранительные органы.
В транспортной полиции предупредили, что в период нереста в водоемах Пермского края действуют ограничения на отлов рыбы. Так, не запрещено рыбачить только с берега поплавочными или донными удочками. При этом количество крючков на удочке не должно превышать двух.